Германия разрешила Украине атаковать территорию России своим оружием

CentralAsia (CA) - Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России предоставленным Берлином оружием, сообщает Bild.

«Речь идет об освобождении украинской территории? и мы договорились с Украиной, что оружие, которое мы предоставляем, будет использоваться в соответствии с международным правом», — сказал Хебестрейт в пятницу.

Он отметил, что в последние недели «Россия подготовила, скоординировала и осуществила атаки, в частности, на Харьковском направлении с позиций, расположенных в непосредственной близости от российской границы».

Мы все убеждены, что согласно международному праву, у Украины есть право защищаться от этих атак. Для этого она также может использовать оружие, предоставленное для таких целей в соответствии с международными обязательствами, в том числе поставленное нами.

Хебестрайт не уточнил, какое именно оружие может быть использовано, однако T-Online предполагает, что это могут быть САУ PzH 2000 и РСЗО Mars II, которые способны стрелять на расстояние более 100 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против применения западного оружия для ударов по территории России. Он объяснял это опасениями эскалации конфликта и прямого вовлечения в нее стран Запада.

Однако в последние дни он несколько изменил свою позицию и во время недавней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказал, что у Украины есть право на самозащиту в соответствии с международным правом.