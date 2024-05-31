Рахмон раскритиковал подготовку ученых в Таджикистане и обвинил ВАК в защите плагиаторов

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил недовольство работой ученых в республике и заявил, что результаты их трудов не отвечают потребностям времени. Об этом сообщается на официальном сайте президента Таджикистана.

На встрече с деятелями науки 30 мая Рахмон раскритиковал ученых, которые не оправдывают надежд, несмотря на постоянную, по его словам, поддержку и внимание со стороны государства и правительства республики.

«В стране ситуация с подготовкой молодых ученых по специальностям сейсмология, энергетика, геология, архитектура, информационно-коммуникационные технологии, металлургия, молекулярная биология, генетика, селекция, биотехнология, биохимия и экология не отвечает современным требованиям», — заявил президент.

Он также подчеркнул важность подготовки ученых в вирусологии, иммунологии, медицинской генетики, логики и методологии науки, социологии, сфере международного права, истории и языкознания, демографии, географии и других областях.

При этом Рахмон отметил, что в стране насчитывается около 5900 человек с научными званиями и степенями. Среди них 886 докторов наук, 4800 кандидатов наук и 158 докторов по специальности, однако, отметил президент, почему-то некоторые известные ученые и специалисты, имеющие большой опыт работы в научной сфере свыше пятидесяти лет, не обучили ни одного студента.

В частности, Рахмон упомянул подготовку научных кадров в Институте математики Национальной академии наук, где с 2018 по 2023 год в докторантуру были приняты 19 человек , однако лишь двое из них успешно защитили свои научные работы.

«С 2019 года по настоящее время 16 человек были приняты в НИИ ''Институт животноводства Академии сельскохозяйственных наук'' на основе бюджета, но ни один из них не защитил свою научную работу. За последние десять лет в Институт проблем биологической безопасности и биотехнологии Таджикской академии сельскохозяйственных наук было принято 28 аспирантов и 10 докторантов, но только трое из них смогли защитить свои научные работы»», — сокрушается президент.

Также Эмомали Рахмон выразил беспокойство недостаточной поддержкой диссертационных работ докторантов и неудовлетворительной активностью самих докторантов, а также «несерьезным» подходом научных руководителей.

Отдельный акцент президент сделал на плагиате при написании таджикскими учеными диссертаций.

«Вы знаете, что большое количество научных диссертаций авторства таджикских ученых было разоблачено сетью ''Диссернет''. Однако Высшая аттестационная комиссия не принимает действенных мер по исправлению ситуации и предотвращению подобных нежелательных действий. Напротив, имеют случаи защиты ученых-плагиаторов и сокрытия их действий.

В апреле текущего года Высшая аттестационная комиссия представила в Исполнительный аппарат президента доклад под названием «О диссертационных исследованиях и защите граждан республики за рубежом и необходимости выбора темы диссертации», в котором предлагается внести изменения и дополнения в Положение о диссертационном совете. Однако не доказала необоснованность представленных сетью «Диссернет» выводов о плагиате авторов научных диссертаций и не представила никаких доказательств в этом отношении», — заявил Рахмон.

Как уточнил глава республики, сеть «Диссернет» признала 150 таджикских ученых (кандидатов и докторов наук) виновными в плагиате при подготовке научных диссертаций, а дипломы семерых из них по представлению «Диссернета» были признаны Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации недействительными.

«Вызывает беспокойство, что часть соискателей ученой степени не пишут диссертацию самостоятельно и даже не понимают ее сущности», — резюмировал Рахмон.

За последние годы интернет-сообщество «Диссернет» обвинило в плагиате при написании диссертаций десятки таджикских ученых. В частности, в недобросовестности при написании научных работ были уличены помощник президента страны по вопросам кадров Асадулло Рахмон (Рахмонов), первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид (Саидов), бывший председатель Хатлонской области Таджикистана Давлатшо Гулмахмадов, директор Института экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук республики Нарзулло Амиров, бывший директор Центра международных программ при Министерстве образования и науки Таджикистана Самардин (Самариддин) Авганов и другие известные в стране деятели.

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