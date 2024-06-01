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В Монголии отказали в регистрации 154 кандидатам, выдвинутым на парламентские выборы

CentralAsia (MNG) -  

Их документы не соответствуют требованиям избирательного законодательства

Решение об отказе в регистрации 154 выдвиженцам на выборы в Великий государственный хурал (парламент) Монголии было принято на основании того, что их документы не соответствуют требованиям избирательного законодательства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генеральной избирательной комиссии страны.

«По итогам заседания генеральная избирательная комиссия Монголии отказала в регистрации на парламентские выборы 154 выдвиженцам. Проверка их документов показала несоответствие требованиям избирательного законодательства», — сообщили в информационном центре избиркома.

По его сведениям, самое распространенное нарушение - просроченная налоговая задолженность, которая имеется у 76 граждан. У 63 человек отсутствуют требуемые по предвыборному закону документы. Пять выдвиженцев отбывают наказание по вступившему в законную силу решению суда.

«Четверо не смогли собрать 801 подпись избирателей, необходимых на одномандатном округе. Одному кандидату отказали в регистрации как признанному виновным в коррупции и должностном преступлении. Также 17 человек сами отказались от выдвижения своей кандидатуры», — отметили в комиссии.

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