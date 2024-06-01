Министры иностранных дел Беларуси и Монголии сверили часы визита на высшем уровне

CentralAsia (MNG) - О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Монголии.

31 мая 2024 г. в г.Улан-Баторе состоялись переговоры Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили состояние и перспективы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия между Беларусью и Монголией.

В ходе встречи глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил благодарность МИД Монголии за оказанное содействие и проделанную работу по организации первого в истории двусторонних отношений государственного визита Президента Республики Беларусь в Монголию.

Министры «сверили часы» по вопросам подготовки визита на высшем уровне, обсудили планируемые к подписанию двусторонние документы, график встреч членов делегации с монгольскими коллегами и проведение бизнес-мероприятий в рамках визита. С.Алейник и Батцэцэг Батмөнх условились о координации совместной работы для качественной реализации договоренностей, которые будут достигнуты в ходе предстоящего государственного визита в Монголию.

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