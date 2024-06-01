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Лето в Узбекистане начнётся с сухой и очень тёплой погоды

CentralAsia (UZ) -  Лето в Узбекистане начнётся с сухой и очень тёплой погоды, сообщил Узгидромет. Температура воздуха ночью будет в пределах +14…+19 градусов Цельсия, днём — +31…+34 градуса.

В пятницу по Узбекистану тепло и солнечно, лишь в отдельных горных районах во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. В дневные часы воздух прогреется до +29…+34 градусов.

Погода в Ташкенте

Преобладание небольшой облачности, без осадков. Температура в пятницу днём будет в пределах +29…+31 градуса, на выходных ночью — +16…+19 градусов, днём — +31…+34 градуса.

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