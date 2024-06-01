Зеленский высказался о разрешении США бить американским оружием по территории России

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 31 мая узнал о снятии ограничений на удары по территории России американским оружием. Информацию ему передали ВСУ. Подробности соглашения США и Украины он приводить отказался, сообщает «РБК-Украина».

«Я хочу увидеть на практике, что будет, но все равно считаю, что это какой-то шаг вперед к той цели, которую мы обсуждали ранее, — дать возможность защитить наших людей, которые живут в селах через линию границы»,— заявил Зеленский на пресс-конференции после саммита северных стран и Украины.

Западные медиа со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России американским оружием. Источники WSJ рассказали, что запрет снят для ударов с пусковых установок HIMARS и управляемых ракетных систем залпового огня GMLRS. При этом использование дальнобойных ракет ATACMS для атак по территории РФ все еще запрещено, писала газета.

Директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что ВСУ могут использовать американское оружие для ударов по любым российским территориям возле северной границы Украины, если армия РФ ведет оттуда обстрел.

Одним из первых снятие с Украины ограничений по использованию западного оружия для ударов по России поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Аналогичную позицию заняли некоторые европейские страны, в том числе Польша, Швеция, Нидерланды и Финляндия. Накануне запрет сняла Германия.