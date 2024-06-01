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Стали известны дата и место похорон Анастасии Заворотнюк
Предыстория: Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк

CentralAsia (CA) -  Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

«Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 (мск) в Покровском монастыре. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище можно будет с 16:00 до 17:00», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. У актрисы было онкологическое заболевание. Наибольшую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня», выходившем с 2004 по 2009 год. Также Заворотнюк снималась в фильмах «Шекспиру не снилось», «Неидеальная женщина», «Артефакт», «Наследник», «Код Апокалипсиса». Ей было 53 года.

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