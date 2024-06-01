Штаб Трампа заявил о сборе $53 млн за сутки после обвинительного приговора

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Республиканцу Дональду Трампу за 24 часа после вынесения обвинительного приговора перечислили около $53 млн, сообщил его штаб. Как пишет The New York Times, за последние шесть месяцев 2023 года команде удалось собрать почти столько же — $58 млн.

За несколько первых часов после вынесения приговора республиканец собрал $35 млн, позднее сумма увеличилась до $52,8 млн. «Этот импульс только начинается»,— говорится в совместном заявлении Сьюзи Уайлс и Крис ЛаЧивита.

Кроме того, как утверждается, почти 30% доноров за последние сутки — это новые источники, которые раньше не поддерживали кампанию. Как отмечает NYT, пока информацию по сборам невозможно проверить. В мае штаб Джо Байдена располагал $84 млн, штаб Дональда Трампа — $49 млн. Байден утверждал, что у его кампании есть еще $100 млн на счетах Демократической партии.

Присяжные в суде Нью-Йорка единогласно признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Он стал первым в истории экс-президентом, которого признали виновным в совершении уголовного преступления. Вынесение приговора судья Хуан Мерчан назначил на 11 июля — за несколько дней до съезда Республиканской партии в Милуоки, на котором Дональда Трампа должны официально объявить кандидатом в президенты США.