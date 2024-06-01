ВСУ сообщили о массированной российской ракетной атаке. В пяти областях были повреждены энергетические объекты

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CentralAsia (CA) - Войска РФ нанесли массированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего было запущено 53 ракеты разных типов (сбито 35) и 47 ударных БПЛА (сбито 46):

10 «Калибров» (сбито 4);

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 (сбито 30);

5 «Искандеров» (сбит один);

3 авиаракеты из Запорожской области;

47 дронов (сбито 46).

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под удар попали энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. «Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — написал Галущенко.

В энергетической компании ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали две тепловые электростанции. «Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в заявлении ДТЭК. В компании отметили, что это уже шестая атака войск РФ на теплоэлектростанции ДТЭК за последние два с половиной месяца.

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович написал, что в результате удара по энергетическому объекту в регионе, по предварительным данным, никто не пострадал. В Ивано-Франковской области также обошлось без пострадавших, однако в результате атаки начался пожар, к тушению которого были привлечены 101 пожарный и 33 единицы техники, написала глава областной администрации Светлана Онищук.

Власти Днепропетровской и Запорожской областей также сообщили об атаках на объекты энергетической инфраструктуры. По их данным, пострадавших нет. Глава администрации Запорожской области Иван Федоров уточнил, что после российских ударов движение по Днепровской гидроэлектростанции было временно перекрыто.