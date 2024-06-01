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В прошлом году Узбекистан получил гуманитарную помощь почти на $200 млн

CentralAsia (UZ) -  В 2023 году Узбекистан получил гуманитарную помощь из 30 стран. Сумма грузов составила $197,8 млн. Такие цифры приводятся в отчете Министерства экономики и финансов республики.

Согласно информации ведомства, основную долю «гуманитарки» обеспечили пять стран:

  • Германия — около $71,4 или 36% от общего объема;
  • Китай — $27,5 млн или почти 14%;
  • США — $23,2 млн или 11,8%;
  • Бельгия — $22,6 млн или 11,4%;
  • Швейцария — $20,7 млн или 10,5%.

Как отмечают узбекские статистики, больше всего благотворительных грузов было направлено на нужды здравоохранения — около $170 млн. Кроме того, партнеры активно помогали проектам социальной сферы, экологии и образования.

Минэкономики также приводит данные по организациям, которым за отчетный период перепало наибольшее количество гуманитарной помощи. Здесь с отрывом лидирует Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Минздраве страны. На это ведомство приходится более 58% грузов. Далее следуют унитарное предприятие «Таъминот ва логистика хизмати», Научно-исследовательский институт гематологии и международный благотворительный фонд «Соглом авлод учун».

К слову, в 2022 году Узбекистан получил гуманитарную помощь из 27 стран мира на сумму свыше $193,5 млн. Тогда наибольшую активность проявили США, Бельгия, Германия и Нидерланды.

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