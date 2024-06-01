3 июня ожидается Большой парад планет

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 3 июня 2024 года ожидается Большой парад планет, который происходит один раз в 20 лет.

На утреннем небе шесть планет Солнечной системы – Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – выстроятся в линию, сообщает StarWalk.

Четыре из планет (Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн) будут видны невооруженным глазом, а чтобы разглядеть Уран и Нептун, понадобится специальная оптика – телескоп или мощный бинокль. При этом данные в открытых источниках разнятся: некоторые эксперты заявили, что явление и вовсе не будет видно.

Парад планет – это разговорное выражение, которое в широком смысле означает, что несколько планет видны на ночном небе одновременно. В астрономии же это явление называют выравниванием. Оно описывает ситуацию, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца. По данным НАСА, выравнивание планет происходит в зависимости от времени, которое требуется каждой планете, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Поскольку продолжительность каждой орбиты различается для каждой планеты, это объясняет, почему эти события редки, особенно те, которые больше по размеру, как это.

В зависимости от количества участвующих в явлении планет выделяют такие типы выравниваний:

Мини-выравнивание планет – 3 планеты;

Малое выравнивание планет – 4 планеты;

Большое выравнивание планет – 5 или 6 планет;

Великое (полное) выравнивание планет – 7 планет (иногда вместе с Плутоном).

Встречу двух планет на небе называют сближением или соединением.

Выравнивание планет будет видно практически везде в утренние часы. Однако 3 июня 2024 года – это только усредненная дата, когда выравнивание хорошо видно в большинстве точек мира. Идеальная дата для наблюдения может разниться в зависимости от того, где вы находитесь, пишет StarWalk.