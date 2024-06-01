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Токаев поздравил казахстанцев с днем защиты детей
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казастана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Международным днем защиты детей. Он напомнил, что подрастающее поколение — это будущее Казахстана. Его поздравление опубликовано в Telegram-канале Акорды.

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех с Международным днем защиты детей! Первый день лета стал ярким символом бережного отношения к подрастающему поколению. Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства», — сказал президент.

Глава государства напомнил, что дети – это будущее Казахстана. Поэтому, он отметил, важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне.

«Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции «Адал азамат». Для этого нужно всем обществом прививать детям наши общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре», — сказал Токаев.

Он также пожелал, чтобы дети радовали родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями.

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