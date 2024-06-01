В Казахстане в июне ожидается жара до 40 градусов

CentralAsia (KZ) - Жаркой погодой порадует казахстанцев июнь. На западе и юге страны ожидается жара до 40 градусов, а на севере, в центре и востоке — до 30. Об этом говорится в консультативном прогнозе синоптиков «Казгидромета».

«В течение июня с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни с сильными грозами, градом и шквалистым ветром», — говорится в сообщении «Казгидромета».

В большинстве регионов страны средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы, но на западе и в южной половине Казахстана температура окажется выше нормы примерно на 1 градус.

Какой будет погода в первой декаде июня

В первую декаду июня в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях страны ожидается повышение температуры воздуха, благодаря теплым воздушным массам, приходящим с восточного побережья Средиземного моря и из Средней Азии:

на севере, в центре страны ночью от +2+10°С до +12+20°С, днем от +13+20°С до +22+30°С;

на востоке ночью от +2+7°С до +13+18°С, днем от +13+18°С до +23+30°С;

на юго-востоке ночью от +7+12°С до +12+20°С, днем от +22+27°С до +25+37°С.

В западных и южных регионах ожидается жаркая погода:

на западе, северо-западе (Актюбинская область) страны ночью +15+25°С, днем +25+38°С;

на юго-западе ночью +20+28°С, днем +30+39°С;

в южных регионах ночью +12+17°С, днем +27+38°С;

К 10 мая на большей части страны ожидается спад жары.

Какая погода будет во второй и третьей декадах месяца

Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20+25°С до +30+38°С, а в западных, южных регионах от 25+30°С до 34+39°С.

Количество осадков

Осадки в июне по большей части республики синоптики прогнозируют в пределах нормы, однако в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, а также на юго-западе Актюбинской области — меньше нормы.

Ранее «Курсив» писал о том, что в РГП «Казгидромет» опубликовали сезонный прогноз на июнь, согласно которому погодные условия будут особенно сложными для юго-западных областей страны. Также метеорологи отметили, что самый жаркий и засушливый сезон ожидается именно в этом месяце.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в первые дни лета. Жителей северной столицы ожидают дожди и ветер, в южной столице будет тепло.

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