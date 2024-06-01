В Пакистане арестовали женщину, которая убила свою дочь из-за отказа выходить замуж по договоренности

CentralAsia (CA) - На территории Пакистана арестовали женщину, ранее признанную виновной в убийстве собственной дочери – девушка отказалась вступать в брак по договоренности.

О задержании 51-летней Назии Шахин информируют BBC и La Repubblika .

В декабре 2023 года итальянский суд признал родителей и дядю 18-летней девушки виновными в ее убийстве. Причиной считается ее отказ выходить замуж. Мужу и жене назначили наказание в виде пожизненного заключения.

Аббаса Шаббара, отца убитой, в августе 2023 года экстрадировали в Италию, а ее мать Назию Шахин осудили заочно.

Сообщается, что женщину выследили вблизи границы спорного региона Кашмир на полуострове Индостан во время совместной операции Интерпола (Международная организация криминальной полиции) и местных правоохранителей.

31 мая Назия предстала перед судом, который будет решать вопрос о ее передаче в Италию. Женщина должна пройти медицинское обследование, а затем ее перевезут в одну из тамошних тюрем. Следующее судебное заседание назначено на 12 июня.

В ноябре 2022 года тело 18-летней Саман Аббас обнаружили на ферме на севере Италии. Это произошло через 18 месяцев после ее исчезновения.

Следствие установило, что родители девушки настаивали на том, чтобы она вернулась в Пакистан, из которого семья эмигрировала в 2016-м, и вышла замуж.

Саман отказалась и несколько месяцев проживала под защитой социальных служб, пока ее родные обманом не заставили девушку вернуться домой. На следующий день она вышла из дома в сопровождении родителей и больше не возвращалась.

Тело девушки нашли неподалеку от дома ее семьи – у Саман был перелом шеи, вероятно, полученный вследствие удушения.