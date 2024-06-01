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В Москве прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Фото
Предыстория: Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк

CentralAsia (CA) -  В Москве в Покровском монастыре прошла церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, передает «РИА Новости». Проститься с актрисой пришли близкие и коллеги. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. С 2019 года она боролась с раком. Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня», который выходил с 2004 по 2009 год. Также она снималась в фильмах «Шекспиру не снилось», «Неидеальная женщина», «Артефакт», «Наследник», «Код Апокалипсиса». Позднее Анастасия Заворотнюк работала телеведущей, вела программы «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Танцы на льду».

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