В Казахстане сдержанно отреагировали на слова вице-спикера Госдумы РФ о «выдумывании истории»

Петр Толстой.

CentralAsia (KZ) - Спикер Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев попросил «не драматизировать» и «не обострять», когда журналисты попросили его прокомментировать недавнее высказывание о республике вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, передает «Курсив.kz».

На днях российский политик призвал Казахстан «не выдумывать историю, чтобы отделиться от России», добавив, что в республике «расцветает национальная мифология по поводу независимости». Ашимбаев признался, что не знаком с этим заявлением Толстого, но при этом отметил, что депутат может выступать в разных контекстах, например, говорить, как частное лицо или выражать позицию института.

«Поэтому, мне кажется, здесь как-то драматизировать и обострять необходимости нет. В любом случае, давайте я ознакомлюсь с теми его заявлениями, и вернемся к этому вопросу», — сказал спикер казахстанского Сената.

В свою очередь, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Мурат Абенов, комментируя слова Толстого, отметил, что они не соответствуют добрососедским и союзническим отношениям между Россией и Казахстаном.

«Очевидно, что господин Толстой своими провокационными высказываниями ставит под сомнение политику руководства своей страны. Создается впечатление, что Толстой не понимает, что его слова вредят интересам самой России, о которой он якобы печется», — подчеркнул Абенов.

Интервью, ставшее поводом для разбирательств, Петр Толстой дал радиостанции «Комсомольская правда» 24 мая. В нем вице-спикер Госдумы отметил, что если Россия «не закроет тему Украины», то у нее возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые ее окружают.

«Посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане отстраивания казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного...», – сказал депутат.

Ведущий ему возразил, что так зреет национальное государство, на что Толстой ответил: «Да-да. Только знаете я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алма-Ата — это город Верный, наша русская крепость казачья. И вот эта история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра — англичанам, все равно не надо. Надо быть с соседями в хороших отношениях».

Высказывания российских законодателей о Казахстане ранее не раз вызывали резкую реакцию в республике. Например, депутат Евгений Федоров в 2020 году утверждал, что Казахстан часть территорий получил в аренду, и после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Он также выступал за «восстановление единого государства с Казахстаном» и приглашал граждан республики «стать гражданами Российской Федерации». В конце прошлого года Федоров и вовсе назвал Казахстан территорией «не вполне законного характера», на что казахстанские коллеги предложили ему обратиться к психиатру.

Еще один депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов несколько лет назад заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». После этого МИД республики передал ноту российской стороне, выразив недоумение в связи с подобным провокационным выпадом.

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