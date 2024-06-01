В Афганистане затонул речной паром, погибли по меньшей мере 20 человек

- Азия и мир, происшествия
- 18:28, 01 июня 2024
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 20 человек погибли в результате затопления речного парома на востоке Афганистана. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на власти страны.
Директор Департамента информации и культуры провинции Нангархар Курайши Бадлон сообщил, что лодка затонула при переправе через реку в районе Моманд Дара.
Бадлон сообщил, что на борту лодки, по словам жителей села, находились 25 человек, пятеро из которых выжили.
На данный момент извлечены тела пяти человек, в том числе мужчины, женщины, двух мальчиков и девочки, говорится в заявлении Департамента здравоохранения Нангархара. Он добавил, что в этот район направлена медицинская бригада и машины скорой помощи.
Чиновники не уточнили причину происшествия и заявили, что спасатели продолжают поиск других тел.
Жители этого района часто используют лодки местного производства для путешествий между деревнями и местными рынками.
Сильные дожди в Афганистане спровоцировали ливневые наводнения, в результате которых уже сотни людей погибли и пропали без вести.