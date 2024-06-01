В Афганистане затонул речной паром, погибли по меньшей мере 20 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 20 человек погибли в результате затопления речного парома на востоке Афганистана. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на власти страны.

Директор Департамента информации и культуры провинции Нангархар Курайши Бадлон сообщил, что лодка затонула при переправе через реку в районе Моманд Дара.

Бадлон сообщил, что на борту лодки, по словам жителей села, находились 25 человек, пятеро из которых выжили.

На данный момент извлечены тела пяти человек, в том числе мужчины, женщины, двух мальчиков и девочки, говорится в заявлении Департамента здравоохранения Нангархара. Он добавил, что в этот район направлена ​​медицинская бригада и машины скорой помощи.

Чиновники не уточнили причину происшествия и заявили, что спасатели продолжают поиск других тел.

Жители этого района часто используют лодки местного производства для путешествий между деревнями и местными рынками.

Сильные дожди в Афганистане спровоцировали ливневые наводнения, в результате которых уже сотни людей погибли и пропали без вести.