Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины

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CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве назвали удар ответом на попытки Украины «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Также военные поразили арсеналы хранения западного оружия.

В министерстве сообщили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

В ночь на 1 июня почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти сообщили о повреждении энергообъектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской и ряде других областей. Под удар попали объекты инфраструктуры в Винницкой и Львовской областях, а на подконтрольной Украине территории Запорожской области перекрывали движение в районе Днепровской гидроэлектростанции.

В энергетической компании ДТЭК заявили, что серьезно повреждены две теплоэлектростанции, а «Укргидроэнерго» сообщило о попадании по двум ГЭС и инфраструктуре рядом со станциями. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал о пострадавших в Львовской и Днепропетровской областях. Раненые есть и в Харьковской области, по словам главы областной администрации Олега Синегубова.

На этом фоне польская армия подняла в небо самолеты «в связи с «интенсивной деятельностью дальней авиации» России на территории Украины.