В Египте нашли папирусы – уникальное доказательство присутствия римских военных

CentralAsia (CA) - В поселке Беренис на побережье Красного моря в Египте археологи нашли ценный древнеримский письменный источник. Открытие считают редким, потому что в этой части света памятников римского периода немного.

О том, что группа польских археологов обнаружила папирусы со списками древнеримских военных, сообщает Arkeonews.

Первоначально открытие было сложно оценить, поскольку археологи нашли лишь небольшие свертки длиной в несколько сантиметров. Однако в группу ученых присоединился специалист по изучению древних надписей из Гайдальбергского университета (Германия) Родни Аста. Он собрал пазл из отрывков папирусов, достигший ширины 30 см.

Так исследователям удалось обнаружить, что на папирусах – переписка центурионов (офицеров древнеримской армии) и командующих римскими легионами. Среди имен, появляющихся в письмах – Хаос, Луциниус и Петроний.

«В этой переписке Петроний спрашивает находившегося в Беренисе Луциниуса о ценах на отдельные эксклюзивные товары. Также есть заявление: «Я даю тебе деньги, отправляй их отряду легионеров, передвигающихся на одногорбых верблюдах. Обеспечьте их телятами и столбами для палатки» , – описывает содержание писем руководитель группы исследователей, профессор Марта Осипинская из Института археологии Вроцлавского университета.

По мнению ученых, артефакты происходят из резиденции сотника, которая размещалась вблизи местного могильника животных.

«Для египтологов и других исследователей античности это чрезвычайно редкое и значимое открытие. В этой части мира очень мало памятников римского периода. Масштаб этих открытий действительно феноменальный», – говорит профессор.

Кроме папирусов, археологи также нашли десятки остраконов – фрагментов текстов на керамике, сами сосуды, римские монеты и фибулу – популярную в Европе шпильку, которую носили легионеры. Тексты найденных папирусов продолжают учить.

Беренис, также известный как Береника – древний порт, построенный примерно в 245 году до н. э. Археологи в течение лет предполагали, что это место ранее выбрали для дислокации солдаты Третьего Киренаикского легиона, известные, в частности тем, что остановили в 70 году восстание в Иерусалиме. Однако до сих пор не было убедительных доказательств.