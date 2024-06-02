Лукашенко прибыл в Монголию. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Президент Беларуси прибыл в Монголию с официальным визитом

Президента А.Г.Лукашенко и сопровождающую его делегацию в Международном аэропорту Чингисхан приняли министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел Беларуси С. Ф. Алейник и другие официальные лица.

В ходе визита президенты двух стран проведут официальные переговоры, обе стороны подпишут более 10 документов между правительствами и организациями. Также планируется организовать монголо-белорусский бизнес-форум.

источник: middleasiannews.com

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