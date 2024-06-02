экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лукашенко прибыл в Монголию. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Президент Беларуси прибыл в Монголию с официальным визитом

Президента А.Г.Лукашенко и сопровождающую его делегацию в Международном аэропорту Чингисхан приняли министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел Беларуси С. Ф. Алейник и другие официальные лица.

В ходе визита президенты двух стран проведут официальные переговоры, обе стороны подпишут более 10 документов между правительствами и организациями. Также планируется организовать монголо-белорусский бизнес-форум.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com