Первая женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

CentralAsia (CA) - Бывший иранский депутат Зохре Элахиян стала первой женщиной, которая прошла регистрацию в качестве кандидата на внеочередные президентские выборы, назначенные после гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе, сообщило Mehr. Выборы пройдут 28 июня.

«Солнце надежды взойдет над исламским Ираном. Я подам документы в избирательный штаб как представитель женского сообщества моей родной страны»,— написала Элахиян в X.

По итогам 3 дней 17 человек подали документы для участия в президентской гонке. Среди них бывший глава парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, экс-командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Вахид Хагганиан, мэр Тегерана Алиреза Закани и представитель духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили.

Также изъявили желание баллотироваться шесть действующих депутатов иранского парламента — Мохаммад Сабагиян, Аббас Могтадаи, Масуд Пезешкиян, Ахмад Расулинежад, Хабибулла Дехмарде и Фадахосейн Малеки, а также пять экс-парламентариев — Мустафа Кавакбиян, Годрат Али Хашемтиян, Махмуд Ахмади Бига, Мохаммад Хошчехре и Мохаммад Реза Миртадж оль-Дини.

Регистрация претендентов началась 30 мая и продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации претендента посту президента страны. Окончательный список огласят 11 июня. 31 мая представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами сообщил, что трем женщинам отказали в регистрации, поскольку они «не соответствовали условиям».

Вертолет Ибрагима Раиси упал 19 мая. Утром 20 мая обгоревшие обломки были обнаружены рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. С президентом на борту вертолета находилась делегация чиновников, в том числе глава МИД Хосейн Амир-Абдоллахиан