КНДР снова запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею

CentralAsia (CA) - Северная Корея снова запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею, сообщает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По данным военных, в районе 20:45 около десяти воздушных шаров пересекли демаркационную линию между Южной и Северной Кореей, после чего большинство их них полетело в провинцию Кёнгидо, окружающую Сеул.

В Объединенном комитете начальников штабов рекомендовали гражданам не приближаться к упавшим шарам и сообщать о них властям.

31 мая Министерство объединения Южной Кореи предупредило, что примет «невыносимо» болезненные меры против Северной Кореи, если она продолжит совершать провокации. Власти рассматривают возможность провести «психологическую войну» против КНДР, которая включает в себя вещание громкоговорителей вдоль границы и рассылку листовок с критикой режима Северной Кореи.

Это уже второй подобный случай за неделю. По данным «Ренхап», 28 и 29 мая КНДР запустила около 260 шаров в сторону Южной Кореи.

Северная и Южная Корея использовали воздушные шары в пропагандистских кампаниях еще во времена Корейской войны в 1950-х годах, пишет «Би-би-си». Теперь активисты и северокорейские перебежчики, живущие в Южной Корее, отправляют таким образом в КНДР антиправительственные листовки, деньги, а также запрещенные газеты и книги. Северная Корея неоднократно призывала прекратить подобные действия, а 26 мая северокорейские власти пригрозили ответными мерами. После запуска шаров с мусором сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сравнила действия страны проявлением «свободы выражения» мнений, а содержание южнокорейских листовок — «политическими помоями»