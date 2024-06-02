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В Стамбуле семь человек пострадали при обрушении трехэтажного дома

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле в районе Кючукчекмедже обрушилось трехэтажное здание, передает Haberturk.

По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, из-под завалов были спасены семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Спасательные работы еще продолжаются, под обломками здания находятся как минимум два человека.

Haberturk опубликовал фото и видео разрушенного здания, на них видно, что были обрушены все три этажа. Как сообщил губернатор, здание расположено на пересечении улиц Беледие и Гечит в районе Кючукчекмедже. Здание было построено в 1988 году. Причины его обрушения не установлены, отметил господин Гюль.

Губернатор добавил, что обрушение дома произошло около 8:40 по местному времени. На первом этаже дома проводились работы, на верхних проживали люди.

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