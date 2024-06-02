Премьер Индии объявил о победе правящей партии на парламентских выборах

Нарендра Моди (Narendra Modi)

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди после публикации данных экзит-полов заявил, что его партия «Бхаратия джаната парти» (БДП) одержала уверенную победу на выборах в парламент. Окончательные результаты будут опубликованы 4 июня.

«Могу с уверенностью сказать, что народ Индии, проявив рекордную активность, проголосовал за то, чтобы оставить у власти правительство БДП»,— написал премьер в соцсети X. По оценке Нарендры Моди, оппозиционному альянсу INDIA «не удалось найти путь к сердцам избирателей».

Согласно данным опроса, которые приводит телеканал NDTV, «Бхаратия джаната парти» получит более 350 мест в нижней палате парламента, в которой есть 543 места. Альянс INDIA , по данным экзит-пола, может получить чуть больше 120 мест.

Парламентские выборы в Индии начались 19 апреля. Закончились они сегодня, 1 июня. Таким образом, голосование длилось 44 дня. Это одно из наиболее протяженных голосований в Индии с 1947 года. Длиннее были только самые первые в истории страны выборы — с октября 1951 по февраль 1952 года.