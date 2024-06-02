Ограничение ударов по России не заставит Москву отказаться от наступления на севере Украины, – ISW

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CentralAsia (CA) - Решение президента США Джо Байдена ограничить удары по России приграничной зоной не заставит Москву отказаться от наступления на севере Украины. Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Эксперты полагают, что решение США «двусмысленное» и «упускает возможность сдержать дальнейшие наступательные усилия России через границу на север Украины».

Группировка РФ в этом районе будет и дальше наращиваться, считает ISW, и российские войска «готовятся к неизбежным трансграничным операциям», в том числе за пределами Харьковской области.

«Кремль может принять решение о начале наступательных операций в различных приграничных областях Украины», - говорится в сводке ISW.

А это «потребует от украинских сил перераспределения существующих ресурсов для сдерживания или защиты от наступательных операций», оголяя другие участки фронта.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России американским оружием. Источники WSJ рассказали, что запрет снят для ударов с пусковых установок HIMARS и управляемых ракетных систем залпового огня GMLRS. При этом использование дальнобойных ракет ATACMS для атак по территории РФ все еще запрещено, писала газета.