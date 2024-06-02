Зеленский обвинил Россию и Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Китай препятствуют участию третьих стран в мирном саммите, который пройдет в швейцарском Бюргенштоке. Ни российская, ни китайская делегация не будут представлены на конференции. Россию не пригласили, Китай отказался сам.

Выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, Владимир Зеленский рассказал о подготовке конференции, которая будет посвящена прекращению боевых действий на Украине. По его словам, свое участие в саммите подтвердили уже 106 стран, в том числе США, которые будут представлены «делегацией высокого уровня». В то же время, как утверждает Зеленский, Россия оказывает давление на другие государства с целью их отказа от участия в конференции.

«Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите»,— рассказал президент Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил США за согласие присутствовать на саммите и выразил надежду, что президент Джо Байден будет в числе делегатов. Он отметил, что США активно привлекают к участию в конференции и другие страны, а Китай, наоборот, начал препятствовать этому. «Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями»,— указал он.

Саммит по Украине состоится в швейцарском городе Бюргенштоке 15–16 июня. Всего на него пригласили делегации из 160 стран и международных объединений. Россия приглашение не получила. Пекин заявил, что не сможет участвовать, поскольку повестка саммита не соответствует китайским требованиям. Среди них — равноправие всех участников конференции, а значит, присутствие на ней как Украины, так и России.