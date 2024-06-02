Дождь и гроза ожидаются в Москве

CentralAsia (CA) - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о дождях и грозах, которые прогнозируются местами в Москве в воскресенье.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие 2-3 часа и до 23:00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 м/с», - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Жителей города просят быть внимательными на улице в непогоду.