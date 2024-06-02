Советник премьера Нетаньяху: Израиль согласился на предложенную Байденом сделку по Газе

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CentralAsia (CA) - Израиль согласился с основными положениями плана президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа, заявил газете Sunday Times советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу по внешней политике Офир Фальк.

«Предстоит проработать множество деталей, в том числе и то, что постоянного прекращения огня не будет, пока не будут достигнуты все наши цели», — сказал Фальк. Советник подчеркнул, что Израиль при этом не отвергает соглашение.

Говоря о плане Байдена, Фальк назвал его «сделкой, на которую мы согласились». «Это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы все заложники были освобождены», — добавил он. Советник Нетаниягу также назвал выступление президента США, на котором был озвучен план, «политической речью по тем или иным причинам».

По его словам, условия Израиля для полного прекращения огня не изменились: освобождение заложников и уничтожение ХАМАС как «террористической организации, ответственной за геноцид».

Президент США Джо Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников 31 мая. План, как утверждается, основан на новом предложении Израиля и состоит из трех этапов.

В ХАМАС предварительно приветствовали план Байдена. В свою очередь два крайне правых члена израильского правительства — министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир — пригрозили уйти с постов и развалить правящую коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласится на сделку. Лидер оппозиции Яир Лапид поддержал план Байдена. Сам Нетаниягу настаивал на том, что постоянного перемирия не будет без освобождения всех заложников и уничтожения военных и политических возможностей группировки ХАМАС.