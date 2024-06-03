Лукашенко полюбовался экспонатами Национального музея Чингисхана в Улан-Баторе. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Продолжается государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Монголию. Борт номер один Беларуси приземлился в международном аэропорту «Чингисхан» вечером 1 июня.

Встречали белорусского лидера торжественно, с ротой почетного караула и эскортом мотоциклистов. В лучах заходящего солнца атмосфера встречи смотрелась очень колоритно. У трапа самолета монгольские девушки в национальных костюмах преподнесли Александру Лукашенко чашу с ааруулом – подслащенным высушенным творогом. Это традиционное угощение у монголов.

2 июня, президент Беларуси посетил Национальный музей Чингисхана. Не каждый день сюда приезжают такие высокие гости, потому и встреча была подобающей: с красной ковровой дорожкой и военнослужащими роты почетного караула. Главу Беларуси встречали министр культуры Номин Чинбат и министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.​

Здесь собраны предметы утвари и одежда, орудия труда и оружие, кольчуги и сбруи, всевозможные украшения, предметы быта, произведения живописи, скульптуры… Есть даже зеркало, сделанное из нефрита, а также самое большое изображение Чингисхана, выполненное на кашемировом полотне. Среди экспонатов можно найти и статую полководца из чистого золота.

Генеральный директор музея Чулуун Сампилдондов провел экскурсию для Александра Лукашенко по залам музея. Среди них, к примеру, и зал с серебряным деревом. Это работа итальянских мастеров, а само дерево символизирует историческую связь Монголии с Европой.

В ходе осмотра музея Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей.

3 июня, в программе государственного визита – официальные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции белорусских предприятий, совместной работе по линии АПК. По итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.

Осмотрев залы музея и представленные в них экспонаты, Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей:

«Экспозиция музея, посвященная многовековой истории Монголии, вызывает восхищение. Глубокого уважения заслуживает то, с каким трепетом, любовью и вдохновением монгольский народ относится к сохранению исторического и культурного наследия своей Родины. Желаю руководству и сотрудникам музея дальнейших успехов и новых достижений в этой благородной миссии».

Параллельно с мероприятиями государственного визита в Улан-Баторе пройдет Монголо-Белорусский бизнес-форум, в ходе которого представители деловых кругов с обеих сторон смогут более детально ознакомиться с возможностями друг друга, обсудить практические вопросы по конкретным направлениям.

источник: middleasiannews.com

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