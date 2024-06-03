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Монгольская спортсменка завоевала еще одну олимпийскую лицензию

CentralAsia (MNG) -  ЭНХЖАРГАЛ Мөнгөнцэцэг выиграла право на участие в летних Олимпийских играх в Париже в соревнованиях по женскому боксу в весовой категории 54 кг.

Участница из Монголии на проходящих в Бангкоке квалификационных боксерских соревнованиях сумела в битве за путевку обойти Йохана Гомез из Колумбии со счетом 5:0.

Энхжаргал победила японку в первом раунде, канадку во втором и, наконец, 10-кратную чемпионку из Венесуэлы.

Таким образом, лицензия ЭНХЖАРГАЛ Мөнгөнцэцэг стала второй для нашей команды в женском боксе: в весе до 50 кг ЕСУГЭН Оюунцэцэг получила квоту по итогам Азиатских игр в Ханчжоу.

источник: middleasiannews.com

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