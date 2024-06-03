The Hindu BusinessLine: Индия ищет полезные ископаемые Монголии, обходя китайские маршруты

CentralAsia (MNG) - По словам высокопоставленных чиновников, с посольством Монголии были созданы совместные рабочие группы для изучения возможности сотрудничества с этой не имеющей выхода к морю страной Центральной Азии.

Индия надеется продвинуться в Монголию, чтобы получить коксующийся уголь и важные минералы, такие как медь и редкоземельные элементы, в обход китайской стены.

По словам высокопоставленных чиновников, с посольством Монголии были созданы совместные рабочие группы для изучения возможности сотрудничества с этой не имеющей выхода к морю страной Центральной Азии. Тем не менее, эвакуация полезных ископаемых по-прежнему остается предметом беспокойства, особенно когда большинство альтернативных ресурсов направляются через Китай.

Индия, очевидно, не желает каким-либо образом направлять свои эвакуационные процессы через Китай. Альтернативные маршруты через Россию изучаются, сообщили Businessline несколько чиновников, знакомых с продолжающимися обсуждениями.

Один из предлагаемых вариантов включает создание консорциума государственных компаний, занимающихся добычей угля, переработкой полезных ископаемых и другими необходимыми инфраструктурными областями, чтобы собраться вместе и изучить возможность создания необходимой инфраструктуры эвакуации.

Предложения предоставлены

Чиновники посольства Монголии и правительства уже обратились как минимум к двум министерствам – сталелитейному и горнодобывающему – с «предложениями».

По словам одного из чиновников, вопрос поставок коксующегося угля уже давно обсуждается; и это предложение обсуждалось в прошлом году.

Индия, являющаяся ключевым сырьем для производства стали, – второй по величине производитель стали в мире – зависит от импорта коксующегося угля, главным образом, из Австралии, США и России.

Говорят, что Монголия строит обогатительную станцию ​​для коксующегося угля со сроком завершения в 2024 году, и это могло бы помочь экспортировать сюда коксующийся уголь. Также можно изучить возможность создания совместных предприятий.

Аналогичным образом, Министерство горнодобывающей промышленности стремилось получить доступ к ресурсам меди в Монголии, в связи с чем оно рассматривало инвестиции в горнодобывающую деятельность и другие варианты, включая соглашения о владении и покупке.

«Поэтому мы ищем способы сотрудничества с Монголией, но при этом наша задача также состоит в том, чтобы избегать прямых отношений с Китаем. Ведется работа с совместной рабочей группой по обсуждению альтернатив», — сказал чиновник.

Новые маршруты обсуждаются

Обсуждаемые маршруты эвакуации включают использование Дальневосточного коридора через порт Владивосток до Ченны; а второй использовал международный транспортный коридор Север-Юг при входе в порт Чабахар. Пока третий маршрут, который использует экономический коридор Россия – Монголия – Китай.

Международный транспортный коридор Север-Юг (The International North – South Transport Corridor - INSTC) — это мультимодальный транспортный проект протяженностью более 7200 км, целью которого является облегчение движения грузов между Афганистаном, Арменией, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией, Европой, Индией и Ираном. В декабре 2016 года Индия согласилась использовать INSTC, который был создан в 2000 году и ратифицирован в 2002 году (Индией, Ираном и Россией).

С другой стороны, Индия и Россия заинтересованы в вводе в эксплуатацию морского маршрута Владивосток – Ченнаи.

Монголия не имеет выхода к морю, поэтому любое перемещение угля или полезных ископаемых оттуда должно осуществляться через соседние страны — Россию или Китай. Осведомленные чиновники заявили, что Россия уже разрешила Монголии использовать свою транспортную инфраструктуру для доставки угля и меди на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сообщается, что Монголия имеет доступ к порту Владивосток в России.

источник: middleasiannews.com

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