В Пекине состоялась презентация Монголо-китайской зоны экономического сотрудничества Замын-Үүд — Эрээн-Хото

CentralAsia (MNG) - В пятницу в Пекине успешно состоялась презентация Монголо-китайской зоны экономического сотрудничества Замын-Үүд — Эрээн-Хото. Объем инвестиций по соглашениям, заключенным предприятиями с обеих сторон, достиг 4,32 млрд юаней.

Напомним, что Монголо-китайская зона экономического сотрудничества Замын-Үүд — Эрээн-Хото была официально одобрена Госсоветом КНР в марте этого года. Таким образом, она стала 3-й трансграничной зоной экономического сотрудничества, созданной Китаем с соседними странами.

Общая площадь указанной зоны составит 18,03 кв. км. В частности 9,03 кв. км расположено в Китае, а 9 кв. км — в Монголии.

Пищевая компания Qianshen в Сучжоу, провинция Цзянсу, планирует инвестировать в проект по переработке мяса в новой зоне экономического сотрудничества.

Гендиректор компании Ян Юн выразил надежду на то, что высококачественные монгольские мясные продукты станут новым фаворитом на китайском столе.

Представители деловых кругов Монголии считают, что создание зоны экономического сотрудничества Замын-Үүд — Эрээн-Хото принесет больше возможностей для монгольских предприятий для выхода на китайский рынок.

КПП Эрээн-Хото находится в автономном районе Внутренняя Монголия и представляет собой крупнейший погранпереход на границе Китая с Монголией. С начала этого года пассажиропоток через него в обе стороны превысил 700 тыс. человеко-раз. По итогам 2023 года через этот КПП прошло в общей сложности 3 294 грузовых поезда, курсировавших в рамках маршрутов международных грузоперевозок Китай-Европа.

источник: middleasiannews.com

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