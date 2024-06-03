Бангкокский Den Cafe & Whisky Bar создавал уникальные рецепты из монгольских спиртных напитков. ФОТО

CentralAsia (MNG) - К одному из престижных частных клубов Бангкока, насчитывающему 200 членов, присоединился г-н Наттапонг Пунтакейртпайсарн, член этого изысканного клуба. Г-н Крерккиат Ручутассакул и г-жа Супхитча Интасири, акционеры Den Cafe & Whisky Bar, сотрудничали, чтобы сделать это частное мероприятие исключительно информативным. Коктейли, конечно, были вкусные.

Напитки «Чингисхан», «Соёмбо» и «Эдэн» ознаменовали еще одну значимую презентацию монгольской продукции для тайских членов клуба, где профессиональный бармен создавал уникальные рецепты из монгольских спиртных напитков.

Г-н Наттапонг, почетный консул Монголии на Пхукете и Пханг-нге, в непринужденной форме рассказал о красивых местах, истории и важных традициях Монголии и призвал гостей посетить ее хотя бы раз в жизни. Все уважаемые участники, принявшие участие в мероприятии, выразили свою глубокую признательность за богатую культуру, красивые пейзажи и историческую Монгольскую империю.

Различные мероприятия, проводимые Почетным консульством Монголии, направлены на то, чтобы представить Монголию тайцам во всех аспектах и ​​укрепить отношения между людьми между двумя странами.

Из отдела коммуникаций Почетного консульства Монголии на Пхукете и Пханг-Нге, Таиланд.

источник: middleasiannews.com

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