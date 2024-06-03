Интересные цифры: 36,3 процента населения Монголии — дети

CentralAsia (MNG) - 1,3 миллиона или 36,3 процента от общей численности населения Монголии составляют дети в возрасте от 0 до 17 лет. 51,4 процента детей — мальчики и 48,6 процента — девочки.

В стране 21 277 близнецов, 20 852 — близнецов, 402 — тройни и 23 — четырех и более близнецов.

В среднем в Монголии ежедневно рождается более 200 детей. В нашей стране в месяц рождается в среднем 6000 детей. Это означает, что каждый час рождается 9 младенцев.

Англоговорящие люди ищут в Google «Монгольский ребенок с верблюдом». Причина, по которой они ищут «Монгольский ребенок с верблюдом», связана с фотографией, сделанной гражданином Монголии Ганаа в аймаке Хэнтии.

источник: middleasiannews.com

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