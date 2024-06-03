МЧС Беларуси и Монголии намерены развивать сотрудничество

CentralAsia (MNG) - Министр по ЧС Беларуси Вадим Синявский провел встречу с Ариунбуяном Гомбожавом — главой Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы будущего взаимодействия. МЧС Беларуси подчеркнуло открытость к сотрудничеству по всем направлениям профессиональной деятельности, в том числе по обмену опытом в реагировании на ЧС, подготовке спасателей, спорте, научной деятельности и материального обеспечения спасателей, сотрудничество в рамках международных организаций. Стороны также обсудили совместные мероприятия на ближайшее время.

Взаимодействие Беларуси с монгольскими коллегами насчитывает уже 20 лет. Импульс в его развитии придаст меморандум о сотрудничестве в сфере предупреждения, а также ликвидации ЧС. Документ намерены подписать в ходе официальной церемонии с участием лидеров обоих государств уже завтра, передает BelTA.

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