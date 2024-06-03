Минск и Улан-Батор заинтересованы в поддержании мира и безопасности

CentralAsia (MNG) - «Успешно противостоять угрозам возможно только сообща». Кубраков провел в Монголии рабочую встречу с коллегами

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков провел в Монголии рабочую встречу с коллегами. Об этом пишет sb.by со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

Сообщается, что в ходе беседы с заместителем министра юстиции и внутренних дел Солонгоо Баярсайхан, на которой также присутствовал начальник полиции Сухболд Төмөрбаатар, Иван Кубраков отметил: Беларусь высоко ценит отношения с Монголией. Обе страны имеют потенциал для развития взаимодействия в разных сферах, в том числе в решении задач по поддержанию мира, безопасности и правопорядка.

«События, происходящие в мире, подтверждают, что особое внимание необходимо уделять противодействию всем видам и формам преступности, сотрудничеству в правоохранительных вопросах между странами, – акцентировал глава белорусского милицейского ведомства. – Успешно противостоять современным вызовам и угрозам возможно только сообща». Он добавил, что МВД Беларуси заинтересовано в развитии сотрудничества с монгольским правоохранительным ведомством по многим направлениям. Среди них – обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение правового положения граждан двух стран, установление практических контактов и обмен передовым опытом, в том числе в области обучения специалистов.

Иван Кубраков отметил и перспективность взаимодействия в масштабах международных организаций, таких как Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. В рамках этой организации предпринимаются эффективные меры по противодействию транснациональной преступности и укреплению коллективной безопасности.

«Мы имеем отработанную систему подготовки зарубежных правоохранителей и готовы оказать всемерное содействие в обучении монгольских полицейских. Это может быть организация краткосрочных курсов на базе Академии МВД, повышение квалификации в Международном учебном центре столичного милицейского вуза», – сказал министр внутренних дел Беларуси. Кроме того, предприятия ДИН готовы изготовить для правоохранителей Монголии форменную одежду, обувь, специальную экипировку.

«МВД Беларуси открыто для взаимодействия по широкому спектру вопросов», – заверил Иван Кубраков.

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