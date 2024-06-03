Зеленский: за неделю российские войска нанесли почти тысячу ударов по Украине

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - За прошедшую неделю с 27 мая по 2 июня российские войска нанесли по территории Украины почти тысячу ударов — ракетами разных типов, авиабомбами и ударными беспилотниками, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский призвал союзников предоставить Украине достаточно систем ПВО и дальнобойное оружие, а также оказывать давление на РФ так, чтобы Москва «не успевала адаптироваться».

ВСУ сообщили, что в ночь на 1 июня российская армия массированно обстреляла Украину ударными дронами и ракетами. Под ударом находились объекты энергетики, в частности ДнепроГЭС в Запорожье.

После этой атаки Зеленский заявлял, что Украине требуются дополнительные системы ПВО Patriot и расширение поставок истребителей F-16.