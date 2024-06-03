Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин незадолго до переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства страны за вкусные фрукты.

Президент был в Узбекистане 26–28 мая. Переговоры президентов двух стран прошли 27 мая. «Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно»,— сказал Владимир Путин главе Минсельхоза Узбекистана Иброхиму Абдурахмонову во время церемонии официальной встречи в резиденции «Куксарой».

Кадры поездки президента в Узбекистан показали сегодня, 2 июня, в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Глава Минсельхоза Узбекистана в интервью назвал такую оценку президента большой ответственностью. «У нас есть на самом деле рынок в Российской Федерации, но это надо расширять»,— отметил он.

По данным Россельхознадзора, Узбекистан в первом квартале текущего года почти в 1,8 раза увеличил поставки в Россию овощей и фруктов по сравнению с прошлогодним показателем. Ввоз белокочанной капусты вырос в 11 раз, хурмы — в 6,2 раза, цветной капусты — в 3,2 раза, моркови — в 3,3 раза.