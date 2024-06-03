Самая сильная жара за всю историю Индии: Умерли более 50 человек

CentralAsia (CA) - Не менее 56 человек скончались в Индии вследствие аномальной жары за последние три месяца, при этом наибольшее количество летальных исходов - 46 - пришлось на май, сообщает в воскресенье The Hindustan Times.

Издание отмечает, что самое большое количество жертв - 14 - зарегистрировали в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, в штате Махараштра на западе Индии скончались 11 человек. О летальных исходах вследствие сильной жары сообщают также из штатов Андхра-Прадеш и Раджастхана.

С 1 марта с признаками тепловых ударов в больницы поступили 24,8 тыс. человек, из них 19,2 тыс. в мае.

Индийские метеорологи за прошедшие три месяца отметили три волны жары, сопровождаемой повышенной влажностью: 5-7 апреля на востоке и юго-востоке Индии, 15-30 апреля на юге Индии и 1-7 мая в восточной части страны.

На прошлой неделе Метеорологическое агентство Индии зарегистрировало абсолютный температурный рекорд для страны - столбик термометра в Дели поднялся до 52,9 градусов.