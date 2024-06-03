В японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9

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CentralAsia (CA) - В пострадавшей от землетрясений в начале года японской префектуре Исикава вновь произошла серия толчков. Магнитуда достигала 5,9, о разрушениях не сообщалось. Информацию приводит телеканал NHK.

По данным метеорологического управления Японии, эпицентр находился в районе полуострова Ното, очаг — на глубине 10 км. Ненадолго объявлялась угроза цунами. Ожидаются повторные толчки, жителей призывают к спокойствию и бдительности. На АЭС не было зафиксировано нештатных ситуаций.

В начале года в районе полуострова Ното произошло несколько тысяч землетрясений. Магнитуда достигала 7,6. Толчки вызвали цунами. Погибли больше 240 человек, еще 1,1 тыс. пострадали. Были разрушены около 39 тыс. построек.