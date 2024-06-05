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В Астане 3-4 июля состоится саммит ШОС

CentralAsia (KZ) -  В Астане 3-4 июля состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

«Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу», - говорится в сообщении Акорды.

В ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Также наблюдателями являются Беларусь, Монголия и Афганистан.

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