В Астане 3-4 июля состоится саммит ШОС
CentralAsia (KZ) - В Астане 3-4 июля состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
«Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу», - говорится в сообщении Акорды.
В ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Также наблюдателями являются Беларусь, Монголия и Афганистан.
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