Туркменские власти и МОТ договорились прекратить принудительный сбор хлопка в стране

CentralAsia (TM) - Правительство Туркменистана и Международная организация труда (МОТ) подготовили и согласовали «дорожную карту» сотрудничества на 2024-2025 годы, в которой прописаны конкретные шаги по предупреждению использования принудительного труда во время сбора хлопка, сообщает Тurkmen.news.

Документ подробно описывает шаги для предупреждения использования принудительного труда взрослых и детей во время сбора хлопка, предусматривает механизмы жалоб на принуждение или вымогательство денег на наем работников, а также минимальную оплату для сборщиков в случае, если ручной сбор будет необходим.

«Если все пункты ''дорожной карты'' будут выполнены, то это будет большим прогрессом на пути к искоренению принудительного труда в Туркменистане», — говорится в документе.

Как отмечает издание, этот документ — фактически первый случай, когда об искоренении принудительного труда в Туркменистане говорят не общими словами. Первым пунктом карты является разработка проекта президентского указа о мерах по организованному сбору хлопка в целях законодательного закрепления норм, не допускающих использования принудительного или обязательного труда.

Планируется наладить систему запретов и наказаний за любую практику принудительной мобилизации или поборов с граждан. На это направлен еще один пункт в «дорожной карте» — создание доступного способа анонимной подачи жалоб. За разработку этой системы ответственны МИД, Верховный суд, Генеральная прокуратура, МВД, Минюст, Институт омбудсмена и министерство труда и соцзащиты населения. За прием жалоб, как прописано в документе, ответственен Институт государства, права и демократии Туркменистана.

«Непонятно, однако, что будет, например, если кто-то из бюджетников пожалуется на принудительный труд независимым СМИ или правозащитникам», — отмечает издание.

В «дорожной карте» подчеркивается, что работа сборщиков хлопка должна быть добровольной и справедливо оплачиваемой. Сбор денег на наем работников считается незаконным, его организаторы должны понести наказание по закону. Не допускается работа на хлопковых полях детей младше 18 лет, поскольку это негативно влияет на их здоровье и образование.

Согласно документу, государственные органы должны разработать и реализовать мероприятия по повышению осведомленности широкой общественности, дехканских объединений и органов местной власти для предотвращения мобилизации и использования детского труда. Кроме того, сбор хлопка предлагается включить в список работ с вредными и опасными условиями труда.

Планируется, что с августа по декабрь 2024 года МОТ проведет мониторинг условий сбора хлопка, который охватит все регионы Туркменистана. Отметим, что в 2023 году МОТ подобные нарушения обнаружила.

В Туркменистане традиционно к сельхозработам привлекают работников бюджетных организаций, а иногда и школьников. В частности, в отчете за прошлый год, подготовленном журналистами и правозащитниками, говорится, что при сборе хлопка власти страны использовали принудительный взрослый и детский труд, не создавали для работников на полях приемлемых условий, зачастую заставляя их ночевать под открытом небом.