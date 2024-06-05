Сильная жара ожидается на юге Казахстана

CentralAsia (KZ) - 6-8 июня на большей части Казахстана погода будет неустойчивой: во многих регионах пройдут дожди, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 7-8 июня на севере, 7 июня в центре, 8 июня на востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, западе, в центре, на востоке также прогнозируется град.

На юге республики днем прогнозируется сильная жара до +35+43°С, на юго-востоке – до +35+40 °С. На западе страны 6-7 июня будет +30+38 °С, а 8 июня жара спадет до +25+30 °С. На севере, северо-западе, в центре республики днем небольшое понижение до +20+25 °С.

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