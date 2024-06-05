МИД КНР: Мирную инициативу Китая поддержали 26 стран

Ван И

CentralAsia (CA) - Совместную мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием России и Украины, поддержали 26 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Ван сказал, что 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к «общему пониманию», которого достигли Китай и Бразилия. По его словам, в общей сложности 45 стран дали «положительную оценку» этим идеям»,— передает Bloomberg слова министра. По его словам, Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» мирного плана Китая.

На мирную конференцию в Швейцарии, которая пройдет без участия России, приглашены делегации из 160 стран. МИД Швейцарии настаивал на присутствии России, однако Украина выступала против. От участия в конференции отказались Китай, ЮАР и Бразилия. После отказа ехать в Швейцарию Китай и Бразилия предложили провести альтернативную мирную конференцию, которую признали бы Россия и Украина. Такое предложение стороны сделали 24 мая после встречи главы китайского МИД Ван И с главным советником бразильского президента Селсу Аморимом.