экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД КНР: Мирную инициативу Китая поддержали 26 стран
Ван И
Ван И

CentralAsia (CA) -  Совместную мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием России и Украины, поддержали 26 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Ван сказал, что 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к «общему пониманию», которого достигли Китай и Бразилия. По его словам, в общей сложности 45 стран дали «положительную оценку» этим идеям»,— передает Bloomberg слова министра. По его словам, Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» мирного плана Китая.

На мирную конференцию в Швейцарии, которая пройдет без участия России, приглашены делегации из 160 стран. МИД Швейцарии настаивал на присутствии России, однако Украина выступала против. От участия в конференции отказались Китай, ЮАР и Бразилия. После отказа ехать в Швейцарию Китай и Бразилия предложили провести альтернативную мирную конференцию, которую признали бы Россия и Украина. Такое предложение стороны сделали 24 мая после встречи главы китайского МИД Ван И с главным советником бразильского президента Селсу Аморимом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com