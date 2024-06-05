Рамзан Кадыров назначил племянника министром транспорта Чечни. На этом посту Адам Черхигов сменил своего отца

Адам Черхигов

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении Адама Черхигова на пост министра транспорта, связи и цифрового развития республики, который ранее занимал его отец — Рамзан Черхигов.

«Несмотря на молодой возраст, он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач. Уверен, что Адам полностью оправдает оказанное ему доверие», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Сколько лет Адаму Черхигову, не уточняется.

Отец Адама Черхигова — муж старшей сестры Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой. Брат нового министра транспорта Чечни — Идрис Черхигов, родившийся в 1989 году, с 2017 года возглавляет УГИБДД по Чечне.

До назначения на пост министра транспорта Адам Черхигов фактически возглавлял региональный фонд им. Ахмада-хаджи Кадырова и с 2022 года был председателем комитета правительства республики по дошкольному образованию.

Одновременно с назначением нового министра, заявил Кадыров, было принято решение включить правительственный комитет по дошкольному образованию в структуру республиканского министерства образования и науки.

Другие члены семьи Рамзана Кадырова также занимают высокие посты в правительстве республики. В том числе 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров в мае 2024 года был назначен министром спорта республики, в дочь Айшат занимает пост вице-премьера республики по социальным вопросам.