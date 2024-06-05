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Премьер Израиля заявил о готовности к «мощным действиям» на границе с Ливаном

CentralAsia (CA) -  Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время поездки на север страны пообещал восстановить безопасность. По его словам, власти готовы к «очень мощным действиям». Израиль граничит на севере с Ливаном, с территории которого ведутся обстрелы движением «Хезболла».

«Тот, кто думает, что может навредить нам, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере. Так или иначе мы восстановим безопасность на севере»,— сказал Нетаньяху.

В результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Ливана ранее на севере Израиля вспыхнули пожары. При ликвидации пожаров пострадали шесть солдат-резервистов. Израиль часто часто подвергается атакам со стороны «Хезболлы» на фоне войны в секторе Газа.

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