Сергей Шойгу прибыл в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров, сообщили российские СМИ.

В Алматы Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров.

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