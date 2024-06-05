Сергей Шойгу прибыл в Казахстан
CentralAsia (KZ) - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров, сообщили российские СМИ.
В Алматы Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров.
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