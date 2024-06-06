«Сокровенное сказание монголов» – впервые на украинском. О чем книга? ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - «Сокровенное сказание монголов» по ​​праву занимает почетное место в золотом фонде сокровищ мировой литературы и летописного достояния человечества. Особое значение это полуэпическое, полуисторическое произведение занимает в ожерелье памятников средневековой монгольской письменности и наследию монгольского народа.

Выдающаяся фигура Чингис Хаана освещена во многих сферах культурной жизни: фильмы, песни, книги, даже игры. Однако политический и государственный деятель, основатель Великой Монгольской Империи – знаменитый Чингис Хаан – является прежде всего объектом исследования истории.

«Сокровенное сказание монголов» – уникальный древний памятник, раскрывающий секреты детства, любви и правления Великого Хаана. «И образом светлый, и с искрой в глазах»…

В этой книге Чингис Хаан (при рождении Тэмуужин) предстает не только могущественным руководителем империи и искусным воином, но и верным другом, благодарным владыкой и любимым мужем. Благодаря «Монголын нууц товчоо» («Сокровенное сказание монголов») читатель познакомится с особенностями монгольской культуры, узнает больше о семье и врагах Великого Хаана и даже прикоснется к пересечению украинско-монгольской истории.

Подкаст "Культура всього" Константина Дорошенко о культуре на "Украинской правде".

Гости эфира: Павел Гай-Нижник – доктор исторических наук; К Тайж Цогтсайхан – исследователь монгольской культуры, переводчик.

источник: middleasiannews.com

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