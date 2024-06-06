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Лукашенко подарил Хурэлсуху тракторы «Беларусь», а сам получил в подарок монгольских скакунов
// Belta

CentralAsia (MNG) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа два трактора «Беларусь» различных моделей

Хурэлсух подарил Александру Лукашенко пару монгольских скакунов. Оба жеребца каурой масти. Им уже дали клички: Мир и Хуткi.

«Спасибо! Очень дорогой подарок!» - сказал глава белорусского государства.

«Пойдем я тебе "лошадь" подарю более мощную», - обратился Александр Лукашенко к своему коллеге, подводя его к тракторам.

«Это тебе "лошадь". Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80 - 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета (а подаренные - красного). Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает (Монголию называют Страной вечно синего неба)», - сказал белорусский лидер.

источник: middleasiannews.com

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