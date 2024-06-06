Улан-Батор предлагает китайскому городу Чанша сотрудничать в реализации крупных инфраструктурных проектов

слева: Пэн Тао и Сайнзориг Пурэвжав

CentralAsia (MNG) - Первый заместитель губернатора города Улан-Батора по экономическому развитию и инфраструктуре Сайнзориг Пурэвжав принял делегацию китайского города Чанша во главе с вице-мэром Пэн Тао.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о реализуемых совместных проектах и ​​программах в Улан-Баторе и запланированных на будущее.

Первый заместитель губернатора города Улан-Батор г-н Сайнзориг сказал: «Мы готовы сотрудничать в увеличении зеленых насаждений города, обеспечении жильем жителей района юр, создании новой сети кольцевых дорог, а также развитии городов-спутников и особых экономических зон. Эти проекты будут реализовываться поэтапно с финансированием из государственного бюджета, международных организаций и в рамках государственно-частного партнерства».

Вице-мэр Чанши Пэн Тао заявил: «Мы готовы сотрудничать в улучшении объектов возобновляемой энергетики, что является проблемой, стоящей перед городом Улан-Батор, увеличении количества горнодобывающего оборудования и развитии биоиндустрии».

По итогам встречи первый заместитель губернатора Улан-Батора отметил, что столица будет рада сотрудничеству, оказывая полную поддержку, сообщает отдел СМИ и связей с общественностью администрации губернатора столицы.

Чанша (长沙) — городской округ в провинции Хунань КНР, административный центр провинции. Расположен на реке Сянцзян. Входит в исторический «Золотой Треугольник Чанчжутань» (в имени объединены названия городских округов Чанша, Чжучжоу, Сянтань).

После монгольского завоевания страна была разделена на регионы-лу, и область Таньчжоу в 1277 году стала Таньчжоуским регионом (潭州路). В 1329 году он был переименован в Тяньлиньский регион (天临路). После того, как повстанцы под руководством Чжу Юаньчжана свергли здесь власть монголов, Тяньлиньский регион стал в 1364 году Таньчжоуской управой (潭州府), а после провозглашения империи Мин Таньчжоуская управа была в 1372 году переименована в Чаншаскую управу. Во времена империй Мин и Цин эти места активно развивались, став известным на всю страну рынком чая и риса. В то время эти земли подчинялись Хугуанскому бучжэнши, ставка которого находилась в Учане, но в 1723 году аппарат Хугуанского бучжэнши был разделён на «левый» и «правый», и «правый Хугуанский бучжэнши» переехал сюда: так началось разделение Хугуана на провинции Хубэй и Хунань.

Чанша — крупный промышленный центр южного Китая. Город привлекает огромное количество иностранных инвестиций. 59 % от общего объёма инвестиций пришло из Гонконга, Южной Кореи, Сингапура и Японии; около 29 % — из стран Америки и 9 % — из стран Европы.

В городе действует несколько крупных индустриально-технологических парков. В Чанше производят химикаты, металлы, сельскохозяйственную технику и оборудование, тоннелепроходческие комплексы, полупроводниковые приборы, электронику, лекарства, продукты питания, комбикорма, цемент, резину, керамику, бумагу и другое. В непосредственной близости от города ведётся добыча угля.

В округе расположены предприятия компаний China Aerospace Science and Industry Corporation (ракетно-космическое оборудование), Sanan IC (интегральные микросхемы).

источник: middleasiannews.com

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